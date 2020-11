Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s výstavbou D4 a R7

Bratislava 13. novembra (TASR) - V súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 budú od piatka od 22.00 h na križovatke Čierna voda, v Podunajských Biskupiciach a v Prievoze viaceré dopravné obmedzenia. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.



V prípade križovatky Prievoz bude do nedele (15. 11.) do polnoci doprava v smere Bajkalská - Slovnaftská vedená kyvadlovo, pomocou cestnej dopravnej signalizácie. Policajti zároveň upozorňujú, že do pondelka (16. 11.) do 4.00 h bude na tejto križovatke úplná uzávera vetvy od Slovnaftskej ulice smerom na diaľnicu D1 do Trnavy.



Do stredy (18. 11.) do 4.00 h bude čiastočne uzavretá cesta III/1082 na križovatke Čierna voda, pričom doprava bude riadená cestnou dopravnou signalizáciou. V rovnakom čase bude úplne uzavretá aj cesta I/66 v smere do Rovinky. "Úplná uzávera sa týka aj všetkých vetiev, okrem vetvy zo smeru od Rovinky na D4 smer križovatka Bratislava Vrakuňa," spresnili s tým, že diaľnica D4 bude prejazdná v oboch smeroch.