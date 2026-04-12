Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v myjavskej časti Turá Lúka
Zelená vlna STVR neskôr informovala, že vodiči prejdú striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.
Autor TASR
Myjava 12. apríla (TASR) - Trenčianska krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste druhej triedy v myjavskej časti Turá Lúka z dôvodu dopravnej nehody. Vodičov vyzvala na sociálnej sieti na rešpektovanie pokynov polície a bezpečnú jazdu.
Polícia v nedeľu krátko popoludní upozornila, že daný úsek bol z dôvodu dopravnej nehody neprejazdný. Zelená vlna STVR neskôr informovala, že vodiči prejdú striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.
