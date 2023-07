Polícia upozorňuje na falošné SMS o skončenom predplatnom

Bratislava 29. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodné správy o skončenom predplatnom na streamovacej službe. Odosielateľ v nich vystupuje v mene spoločnosti Netflix. Polícia o tom informovala na profile na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvododom.



"Ak by ste klikli na adresu z SMS, budete presmerovaní na stránku, ktorá nepatrí danej spoločnosti. (...) Ak by ste sa tam prihlásili a zadali tam údaje o vašej bankovej karte, mohli by ste prísť o peniaze. Ak tak náhodou spravíte, bezodkladne kontaktujte banku a zablokujte si kartu," upozornila.



V SMS podľa polície chýbajú diakritické znamienka a na prvý pohľad pôsobí neprofesionálne. Polícia zároveň vysvetľuje, že seriózne spoločnosti neposielajú ľudom webové adresy, kde od nich žiadajú poskytnutie osobných údajov.