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POLÍCIA UPOZORŇUJE: Na mokrej ceste počítajte s dlhšou brzdnou dráhou
Potrebné je aj pravidelne kontrolovať stav pneumatík, ich dezénu, funkčnosť stieračov, ostrekovačov a všetkých svetiel.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Na mokrej vozovke je nielen na jeseň treba počítať s dlhšou brzdnou dráhou. Je tak potrebné upraviť aj odstup od vozidiel pred sebou. Vodiči však nesmú zabúdať ani na prispôsobenie svojej rýchlosti počasiu i stavu vozovky. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Lukáš Pecek.
Polícia tiež radí „pri daždi, hmle a zníženej viditeľnosti používať stretávacie svetlá. Nespoliehať sa výlučne na denné alebo automatické svietenie, ktoré nemusí zabezpečiť dostatočné osvetlenie vozidla aj zozadu. Hmlové svetlá používať iba v podmienkach, na ktoré sú určené, a po zlepšení viditeľnosti ich vypnúť“.
Potrebné je aj pravidelne kontrolovať stav pneumatík, ich dezénu, funkčnosť stieračov, ostrekovačov a všetkých svetiel. Vozidlo treba včas pripraviť na zimnú prevádzku a vymeniť letné pneumatiky za zimné.
Pecek pripomenul, že pri jazde si treba obzvlášť dávať pozor v blízkosti priechodov pre chodcov, zastávok verejnej dopravy a miest, kde je možné predpokladať vyššiu koncentráciu chodcov.
Polícia tiež radí „pri daždi, hmle a zníženej viditeľnosti používať stretávacie svetlá. Nespoliehať sa výlučne na denné alebo automatické svietenie, ktoré nemusí zabezpečiť dostatočné osvetlenie vozidla aj zozadu. Hmlové svetlá používať iba v podmienkach, na ktoré sú určené, a po zlepšení viditeľnosti ich vypnúť“.
Potrebné je aj pravidelne kontrolovať stav pneumatík, ich dezénu, funkčnosť stieračov, ostrekovačov a všetkých svetiel. Vozidlo treba včas pripraviť na zimnú prevádzku a vymeniť letné pneumatiky za zimné.
Pecek pripomenul, že pri jazde si treba obzvlášť dávať pozor v blízkosti priechodov pre chodcov, zastávok verejnej dopravy a miest, kde je možné predpokladať vyššiu koncentráciu chodcov.