POLÍCIA UPOZORŇUJE: Počet podvodov na internete stúpa

Bratislava 17. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na nárast podvodov na internete. V tomto roku zaznamenala napríklad prípady podvodov pri predaji na bazároch či pri investovaní do kryptomien. Na Slovákov apeluje, aby boli obozretní. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Vyzývame verejnosť k zvýšenej opatrnosti a spolupráci pri odhaľovaní a prevencii týchto nelegálnych aktivít. Je dôležité, aby sme sa navzájom informovali o nových formách podvodov a vedeli rozpoznať rizikové situácie," uviedlo Prezídium Policajného zboru v stanovisku.



Polícia ľuďom odporučila, aby boli obozretní voči pochybným e-mailom a správam. "Nikdy neklikajte na odkazy v e-mailoch alebo správach od neznámych odosielateľov. Môžu to byť phishingové pokusy získať vaše osobné údaje," poznamenala. Apeluje tiež na overovanie webových adries. "Pred zadávaním citlivých informácií na webovej stránke sa uistite, že adresa URL začína 'https://' a má zelený zámok symbolizujúci bezpečné pripojenie," doplnila.



Vyzvala aj na pravidelnú aktualizáciu zariadení a používanie silných hesiel. Ľudia by si podľa nej mali sťahovať obsah iba z overených zdrojov, chrániť si osobné údaje a pravidelne sledovať svoje bankové výpisy a online transakcie. Apeluje zároveň na opatrnosť pri poskytovaní osobných údajov na verejných miestach, akými sú verejné wi-fi siete či internetové kaviarne. "Verejné siete môžu byť napadnuté a páchatelia môžu zachytiť vaše údaje," uzavrela.