Nenechajte sa nachytať: Polícia upozorňuje na nový podvod na senioroch

Prešov 28. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na nový podvod, ktorý si na seniorov vymysleli podvodníci. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, polícia neustále zaznamenáva podvody prostredníctvom zaužívaných legiend.



Ide napríklad o vnuka či synovca v núdzi alebo operáciu príbuzného po dopravnej nehode. Staršie osoby sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú podľa jeho slov najčastejšie obeťami takýchto podvodov. V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory kontaktujú seniorov telefonicky v priebehu celého dňa.



"Do legiend zapojili aj pracovníkov Slovenskej pošty. Páchateľ sa v telefonickom rozhovore najskôr predstaví ako zamestnanec Slovenskej pošty a opýta sa seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť, aby mu mohol vrátiť preplatok a následne ukončí hovor. Vzápätí zavolá späť a predstaví sa ako pracovník kriminálnej polície a povie seniorovi, že je v nebezpečenstve a polícia ho spolu s jeho majetkom chce chrániť, preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a zlaté šperky dať do tašky a následne vyhodiť von z okna alebo z balkóna," priblížil Džobanik.



Ako ďalej povedal, podvodníci však nezabúdajú ani na spomenuté legendy, v ktorých sa seniorom predstavujú ako príbuzní a známi alebo ako lekári či policajti.



"Následne im oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk, a potrebuje peniaze na úhradu škody, respektíve peniaze pre poškodených či ošetrenie," vysvetlil Džobanik.



Polícia upozorňuje občanov, aby nedôverovali neznámym osobám a nedávali im peniaze ani iné cennosti, nech už uvádzajú akékoľvek dôvody. Rovnako netreba otvárať dvere cudzím ľuďom a za žiadnych okolností ich nepúšťať do obydlia.



"Aby sa občania nestali obeťou podvodu, podpisovanie dokumentov predkladaných neznámymi osobami je vhodné najskôr konzultovať s príbuzným alebo právnikom," zdôraznil krajský policajný hovorca.



V prípade podozrivého telefonického kontaktu neznámou osobou, ktorá sa pýta na peniaze a cennosti, je potrebné ihneď kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.