Počas cyklistických pretekov Okolo Slovenska rátajte s obmedzeniami

Bratislava 12. septembra (TASR) - Bratislavská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska, ktoré sa začnú v utorok 13. septembra v bratislavskej Petržalke. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Trinásteho septembra sa bude konať prológ v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Z toho dôvodu bude od 7.00 h uzavretá ulica Starohájska v úseku Kutlíkova – Osuského," upozornila bratislavská polícia. O 12.00 h bude uzavretá ulica Kutlíkova (v smere od ulice Romanova) a Dolnozemská cesta v úseku od Mamateyovej po Betliarsku ulicu. Predpokladaný čas ukončenia obmedzení je približne o 19.00 h.



V stredu 14. septembra sa podľa slov polície uskutoční etapa zo Šamorína do Trnavy po cestách okresov Senec a Pezinok. Polícia uviedla, že štart je o 13.45 h.



"V dostatočnom časovom predstihu sa uzavrú aj cesty na trase v smere na Kvetoslavov, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Zlaté Klasy, Senec, Blatné, Kaplná, Budmerice, Častá, Modra, Budmerice a ďalej po cestách v Trnavskom kraji," priblížila polícia.



Polícia doplnila, že preteky potrvajú až do soboty 17. septembra, pričom pretekári prejdú celým Slovenskom až do Košíc.