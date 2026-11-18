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Polícia upozorňuje na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním
V prípade podozrenia na páchanie trestnej činnosti na dieťati je dôležité neignorovať varovné signály a bezodkladne ich oznámiť polícii.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa prevencie a liečenia sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a násilia páchaného na deťoch polícia upozorňuje na závažnosť tejto trestnej činnosti, jej následky na život maloletých a mladistvých a význam včasného odhalenia prípadov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Podľa štatistických údajov PZ bolo v minulom roku na území Slovenskej republiky evidovaných 498 mravnostných trestných činov spáchaných na osobách mladších ako 18 rokov. Z pohľadu vekovej štruktúry poškodených bolo 35 skutkov evidovaných v kategórii detí do šiestich rokov, 188 v kategórii detí vo veku od 7 do 13 rokov a 275 v kategórii vo veku od 14 do 18 rokov.
Za prvých desať mesiacov tohto roka štatistika eviduje 427 trestných činov sexuálneho charakteru. V tejto skupine bolo evidovaných 32 skutkov v kategórii detí do šiestich rokov, 185 v kategórii od 7 do 13 rokov a 198 v kategórii od 14 do 18 rokov. V 12 prípadoch evidujú ako poškodených skupinu osôb.
Sexuálne násilie a zneužívanie detí môže zanechať vážne a dlhodobé následky na ich psychickom zdraví, dôvere v okolie, medziľudských vzťahoch a ďalšom vývine. Deti často nedokážu o takýchto skúsenostiach hovoriť, môžu sa báť reakcie okolia alebo si neuvedomujú, že konanie, ktorému sú vystavené, je neprípustné.
PZ preto zdôrazňuje význam pozornosti rodičov, učiteľov, blízkych osôb a všetkých, ktorí prichádzajú s deťmi do kontaktu. Hájek približuje, že zmeny v správaní, strach z konkrétnej osoby, uzatváranie sa do seba či iné neobvyklé prejavy môžu byť signálom, že dieťa prežíva náročnú situáciu. Dôležité je podľa neho vytvoriť mu bezpečný priestor, v ktorom sa nebude báť zdôveriť.
Polícia zároveň upozorňuje, že sexuálne zneužívanie detí sa nemusí odohrávať iba v bezprostrednom fyzickom kontakte. Riziká predstavuje aj online prostredie, v ktorom môžu páchatelia nadväzovať kontakt s deťmi, získavať ich dôveru, manipulovať ich a následne ich vydierať alebo zneužívať.
V prípade podozrenia na páchanie trestnej činnosti na dieťati je dôležité neignorovať varovné signály a bezodkladne ich oznámiť polícii. Včasné oznámenie môže pomôcť zabrániť ďalšiemu ubližovaniu a zabezpečiť dieťaťu potrebnú ochranu.
Podľa štatistických údajov PZ bolo v minulom roku na území Slovenskej republiky evidovaných 498 mravnostných trestných činov spáchaných na osobách mladších ako 18 rokov. Z pohľadu vekovej štruktúry poškodených bolo 35 skutkov evidovaných v kategórii detí do šiestich rokov, 188 v kategórii detí vo veku od 7 do 13 rokov a 275 v kategórii vo veku od 14 do 18 rokov.
Za prvých desať mesiacov tohto roka štatistika eviduje 427 trestných činov sexuálneho charakteru. V tejto skupine bolo evidovaných 32 skutkov v kategórii detí do šiestich rokov, 185 v kategórii od 7 do 13 rokov a 198 v kategórii od 14 do 18 rokov. V 12 prípadoch evidujú ako poškodených skupinu osôb.
Sexuálne násilie a zneužívanie detí môže zanechať vážne a dlhodobé následky na ich psychickom zdraví, dôvere v okolie, medziľudských vzťahoch a ďalšom vývine. Deti často nedokážu o takýchto skúsenostiach hovoriť, môžu sa báť reakcie okolia alebo si neuvedomujú, že konanie, ktorému sú vystavené, je neprípustné.
PZ preto zdôrazňuje význam pozornosti rodičov, učiteľov, blízkych osôb a všetkých, ktorí prichádzajú s deťmi do kontaktu. Hájek približuje, že zmeny v správaní, strach z konkrétnej osoby, uzatváranie sa do seba či iné neobvyklé prejavy môžu byť signálom, že dieťa prežíva náročnú situáciu. Dôležité je podľa neho vytvoriť mu bezpečný priestor, v ktorom sa nebude báť zdôveriť.
Polícia zároveň upozorňuje, že sexuálne zneužívanie detí sa nemusí odohrávať iba v bezprostrednom fyzickom kontakte. Riziká predstavuje aj online prostredie, v ktorom môžu páchatelia nadväzovať kontakt s deťmi, získavať ich dôveru, manipulovať ich a následne ich vydierať alebo zneužívať.
V prípade podozrenia na páchanie trestnej činnosti na dieťati je dôležité neignorovať varovné signály a bezodkladne ich oznámiť polícii. Včasné oznámenie môže pomôcť zabrániť ďalšiemu ubližovaniu a zabezpečiť dieťaťu potrebnú ochranu.