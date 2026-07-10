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PODVODNÉ SMS: Zneužívajú meno ministerstva vnútra
SMS sa tvária ako oficiálne oznámenia.
Autor TASR
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Bratislava 10. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodné SMS zneužívajúce meno ministerstva vnútra ako odosielateľa správy. SMS sa tvária ako oficiálne oznámenia. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe a podvodníci tak získali osobné či platobné údaje. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na takéto odkazy nikdy neklikajte. Nezadávajte údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internetbankingu. Nepodliehajte tlaku na okamžité konanie,“ uviedla polícia.
Vyzvala tiež, na informovanie svojho okolia.
„Na takéto odkazy nikdy neklikajte. Nezadávajte údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internetbankingu. Nepodliehajte tlaku na okamžité konanie,“ uviedla polícia.
Vyzvala tiež, na informovanie svojho okolia.