PODVODNÉ SMS: Zneužívajú meno ministerstva vnútra

Bratislava 10. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodné SMS zneužívajúce meno ministerstva vnútra ako odosielateľa správy. SMS sa tvária ako oficiálne oznámenia. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe a podvodníci tak získali osobné či platobné údaje. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Na takéto odkazy nikdy neklikajte. Nezadávajte údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internetbankingu. Nepodliehajte tlaku na okamžité konanie,“ uviedla polícia.



Vyzvala tiež, na informovanie svojho okolia.



