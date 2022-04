Bratislava 19. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty po rusky hovoriacich mužov. Zaznamenala prípad, keď sa takto muž predstavil ako príslušník polície. Telefonát bol z čísla začínajúceho číslami 0981. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Po rusky hovoriaci muž sa predstavil ako príslušník polície a oznámil, že na účte v banke zaznamenal žiadosť o úver. Keďže príjemca hovoru nemal vedomosť o takejto žiadosti, bolo mu oznámené, že pravdepodobne ide o podvod/hackera a musí im povoliť prístup do zariadenia a internetbankingu, aby mu mohli pomôcť," približuje polícia.



Prístup mal byť zabezpečený pomocou aplikácie na vzdialený prístup. "Prípad sa podobá na modus operandi telefonátov zneužívajúcich spoločnosť Microsoft, keď sa do počítačov ľudí snažili dostať falošní servisní technici. Po novom sú to ruskí policajti, ktorí vás chcú zachrániť," doplnila polícia. Prípad sa zaobišiel bez finančnej škody.