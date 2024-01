BUĎTE OBOZRETNÍ: Podvodníci sa cez aplikáciu vydávajú za policajtov

Bratislava 30. januára (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp vydávajú za policajtov. "Zneužívajú logo Policajného zboru a hrajú sa na vyšetrovateľov, ktorí vás odhalili ako páchateľa trestného činu," spresnili policajti na sociálnej sieti.



"Obľúbenou taktikou podvodníkov je vydávať sa za oficiálne inštitúcie. Pod zámienkou falošnej legitimity totiž chcú svoje potenciálne obete vystrašiť a prinútiť ich k tomu, aby im poskytli to, čo od nich chcú. Či sú to peniaze alebo osobné, platobné, prípadne iné citlivé údaje," ozrejmila polícia s tým, že skutočný policajt takúto správu nikdy nepošle.



Policajti v takýchto prípadoch odporúčajú ignorovať telefonáty aj správy, prípadne zvážiť ich nahlásenie mobilnému operátorovi. "Nikdy neposkytujte akékoľvek citlivé údaje, ktoré by mohli byť zneužité. Ak je číslo na prvý pohľad podozrivé, zablokujte ho," varujú. Upozornili, že podvodník tiež môže zneužívať aj reálne číslo inej osoby. "Ak sa stanete obeťou trestného činu a podvodníkovi poskytnete vaše citlivé údaje, obráťte sa na najbližšie obvodné oddelenie polície," doplnila polícia.