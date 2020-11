NAKUPUJETE ONLINE? Nenaleťte podvodníkom

Bratislava 26. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodníkov pri on-line nakupovaní, ktorí mailom kontaktujú obete a predstierajú doručenie zásielky. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Skutočné výzvy podľa polície nikdy neobsahujú odkazy na platobný nástroj alebo portál s výzvou na dodatočnú platbu.



"Klientovi príde email s výzvou na zaplatenie dodatočnej platby súvisiacej s doručením zásielky. Email obsahuje odkaz na platobný e-comm terminál alebo phishingovú web stránku, teda takú, ktorá svojím vzhľadom pripomína skutočnú stránku banky alebo spoločnosti, poskytujúcej bezhotovostnú platobnú službu," priblížili policajti s tým, že v skutočnosti nejde stránky týchto služieb.



Formát a rozsah údajov, ktoré páchatelia získajú, sú podľa polície rôzne v závislosti od spôsobu a mechaniky hromadného útoku. "Tieto hromadné útoky sú, samozrejme, s cieľom získať vaše identifikačné a autentifikačné klientske údaje," vysvetlili policajti. Dodali, že niekedy sú spojené aj s inštaláciou škodlivého kódu do počítača alebo telefónu, pomocou ktorého majú páchatelia prístup k citlivým údajom.



Poctivé spoločnosti podľa slov polície zasielajú adresátom email o existencii zásielky, s odkazom na približný termín jej doručenia. Prípadne meno a telefónne číslo kuriéra. Takisto zväčša obsahuje špecifický identifikátor zásielky.



Skutočné výzvy neobsahujú odkazy na platobný nástroj alebo portál s výzvou na dodatočnú platbu. "V prípade, že vznikne neočakávaný finančný náklad v súvislosti so zásielkou, jeho úhrada je spravidla konzultovaná s klientom telefonicky. V prípade vyriešenia problému dostane klient email alebo SMS s odkazom na platbu či QR kód," spresnili policajti.



On-line podvodníci sa podľa polície najčastejšie vydávajú za Slovenskú poštu alebo FedEx. "Spoliehajú sa na to, že práve vy čakáte jej doručenie," uviedli.