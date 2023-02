Polícia upozorňuje na podvodníkov pri predaji oblečenia cez internet

Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavská krajská polícia upozorňuje na podvodníkov pri predaji oblečenia cez internetový bazár. Podvody podľa polície spočívajú v tom, že predávajúci - podvodník pošle záujemcovi o kúpu oblečenia internetový odkaz, na ktorý je potrebné zadať prihlasovacie údaje do internetbankingu či údaje z platobnej karty.



"Po vykonaní týchto krokov sa udalosti neoprávnených platieb a výberov dajú zastaviť jedine blokáciou daného účtu alebo karty. Lenže toto občania podniknú až po odcudzení nemalých finančných prostriedkov z účtov," upozornili policajti. Len počas stredy (15. 2.) zaznamenali v Bratislavskom kraji štyri takéto podvody s celkovou výškou škody viac ako 7000 eur.



Upozornili aj na podvody v súvislosti s údajnou investíciou do kryptomien. "Poškodených občanov kontaktuje osoba s cudzím prízvukom s otázkou, ktorá smeruje k investícii kryptomeny. Svoj rozhovor má postavený na forme lákadla vyplatenia investovaných peňazí do kryptomeny, ktorú mal poškodený občan vykonať v minulosti," priblížili.



Požiadavkou podvodníka na prevedenie konkrétnej sumy je použitie aplikácie potrebnej na tento úkon. "Po nainštalovaní aplikácie a poskytnutej informácii o názve banky, v ktorej má poškodený vedený účet, sa spustí kolobeh transakcií," upozornili. V stredu sa takto podvodník neoprávnene obohatil o vyše 6000 eur.