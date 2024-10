POZOR NA NOVÉ PODVODY: Páchatelia sa vydávajú za deti svojich obetí

Bratislava 10. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia pomocou SMS správ kontaktovať rodičov pod zámienkou, že píše ich dieťa. Predpokladá, že podvodníci by postupne od obete získali peniaze či údaje z platobnej karty. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.



V správe sa podvodníci vydávajú za dieťa obete a tvrdia, že sa mu pokazil mobilný telefón. Číslo, z ktorého píšu, je nový kontakt. Rodiča vyzývajú, aby si staré číslo vymazal a uložil si nové.



"Vzhľadom na to, že ide o zahraničné telefónne číslo taktiež predpokladáme, že tieto strojové správy sú produktom organizovaných skupín zo zahraničia. Podvodníci rátajú s tým, že element zahraničia zabezpečí ich beztrestnosť," napísali policajti.



Polícia obyvateľom radí, aby na takéto správy neodpovedali a svoje údaje o platobnej karte neposielali. Mali by kontaktovať svoje dieťa a zistiť, či niekto nemanipuloval s jeho mobilným telefónom. Ak sa podvod potvrdí, mali by číslo zablokovať.