Polícia upozorňuje na podvody prostredníctvom falošných webstránok

Bratislava 18. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na zvýšený počet podvodov prostredníctvom falošných webových stránok. Na sociálnej sieti preto pripomína súbor znakov, ktoré by si ľudia mali na všímať na weboch, kde poskytujú svoje citlivé údaje.



Bezpečná stránka by sa mala podľa polície začínať https://, pričom "s" znamená "secure", teda bezpečné. Ďalším znakom je podľa polície symbol zámku, ktorý sa nachádza v paneli hneď vedľa URL adresy internetovej stránky.



"Po kliknutí na symbol zámku sa zobrazia informácie o certifikáte stránky. Varovanie 'Vaše pripojenie nie je bezpečné' znamená, že platnosť certifikátu sa nedá overiť a mali by ste stránku opustiť," ozrejmili policajti.



Odporúčajú tiež hľadať na stránke kontaktné údaje. Ak chýbajú, je to podľa nich znak neserióznej stránky. Signálom môže byť aj množstvo gramatických chýb a preklepov.