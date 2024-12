Polícia upozorňuje na pravidlá pri parkovaní na miestach pre ŤZP

Bratislava 14. decembra (TASR) - V predvianočnom období upozorňuje polícia na dodržiavanie pravidiel pri parkovaní na miestach určených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V prípade porušenia pravidiel hrozí zadržanie vodičského preukazu. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.



K porušeniam pravidiel pri parkovaní dochádza najmä v blízkosti nákupných centier či pri kultúrno-spoločenských podujatiach spojených s vianočnými trhmi, kde na miestach vyhradených pre osobu so zdravotným postihnutím parkujú autá bez tohto oprávnenia. K porušeniam dochádza práve v predvianočnom období, ktoré je spojené s nákupným ošiaľom a preplnenými parkoviskami.



"Na takýchto miestach môžu stáť len držitelia parkovacích preukazov, pričom držiteľom takéhoto parkovacieho preukazu je fyzická osoba so zdravotným postihnutím alebo vodiči, ktorí osobu s parkovacím preukazom ŤZP motorovým vozidlom sprevádzajú," zdôraznila Hrabovská.



Ak má policajt podozrenie o pravosti parkovacieho preukazu, má právo preveriť, či je na úrade práce skutočne evidovaný. "Ak sa po preverení na príslušnom úrade potvrdí porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, policajti sú oprávnení zadržať vodičovi vodičský preukaz," pripomenula Hrabovská. Policajt môže začať aj trestné stíhanie vo veci trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.



Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom osobu s ŤZP, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Parkovací preukaz sa musí viditeľne umiestniť na prednej časti vozidla.



Vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.



Polícia vyzýva vodičov, aby rešpektovali dopravné značenia a boli ohľaduplní voči osobám so zdravotným postihnutím.