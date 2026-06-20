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PRIŠLI O PENIAZE za pár minút: Polícia varuje pred novým trikom
Takmer 20.000-eurovú škodu evidujú policajti v súvislosti s prípadom 73-ročnej ženy, ktorú podvodník telefonicky kontaktoval pod zámienkou obchodovania s kryptomenami.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Polícia v Bratislavskom kraji zaznamenala v uplynulých dňoch viacero prípadov podvodov, pri ktorých páchatelia zneužili dôveru poškodených a pripravili ich o finančné prostriedky. V dvoch prípadoch podvodníci zneužili komunikačnú aplikáciu. Po „nabúraní sa“ do účtu používateľa kontaktovali jeho priateľov a známych s naliehavou žiadosťou o požičanie peňazí. Poškodení v domnienke, že komunikujú so svojimi známymi, zaslali na určené bankové účty finančné prostriedky vo výške 950 eur a 900 eur. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ďalším prípadom sa zaoberajú pezinskí policajti. Podvodník kontaktoval seniorku pod zámienkou výberu finančných prostriedkov z údajného investičného účtu s kryptomenami. Počas komunikácie ju naviedol na zdieľanie obrazovky mobilného telefónu a vylákal od nej údaje k platobnej karte. Následne došlo k neoprávnenému výberu finančných prostriedkov vo výške 2000 eur.
Takmer 20.000-eurovú škodu evidujú policajti v súvislosti s prípadom 73-ročnej ženy, ktorú podvodník telefonicky kontaktoval pod zámienkou obchodovania s kryptomenami, naviedol ju na prihlásenie do internetového bankovníctva a vykonanie ďalších pokynov, pričom z jej účtu následne vykonal viacero transakcií na rôzne bankové účty.
„Ak vás známy alebo rodinný príslušník požiada o zaslanie peňazí, jeho totožnosť si vždy overte telefonátom. Rovnako nikdy neposkytujte prístup k svojmu internet bankingu, údaje z platobných kariet, ani nezdieľajte obrazovku svojho zariadenia s neznámymi osobami,“ upozorňuje polícia. Doplnila, že podvodníci často vystupujú dôveryhodne, vytvárajú pocit naliehavosti a snažia sa zabrániť tomu, aby si ľudia informácie overili. Práve overenie informácií môže zabrániť strate úspor.
Ďalším prípadom sa zaoberajú pezinskí policajti. Podvodník kontaktoval seniorku pod zámienkou výberu finančných prostriedkov z údajného investičného účtu s kryptomenami. Počas komunikácie ju naviedol na zdieľanie obrazovky mobilného telefónu a vylákal od nej údaje k platobnej karte. Následne došlo k neoprávnenému výberu finančných prostriedkov vo výške 2000 eur.
Takmer 20.000-eurovú škodu evidujú policajti v súvislosti s prípadom 73-ročnej ženy, ktorú podvodník telefonicky kontaktoval pod zámienkou obchodovania s kryptomenami, naviedol ju na prihlásenie do internetového bankovníctva a vykonanie ďalších pokynov, pričom z jej účtu následne vykonal viacero transakcií na rôzne bankové účty.
„Ak vás známy alebo rodinný príslušník požiada o zaslanie peňazí, jeho totožnosť si vždy overte telefonátom. Rovnako nikdy neposkytujte prístup k svojmu internet bankingu, údaje z platobných kariet, ani nezdieľajte obrazovku svojho zariadenia s neznámymi osobami,“ upozorňuje polícia. Doplnila, že podvodníci často vystupujú dôveryhodne, vytvárajú pocit naliehavosti a snažia sa zabrániť tomu, aby si ľudia informácie overili. Práve overenie informácií môže zabrániť strate úspor.