Diaľnica D3 pri tuneli Horelica bude uzavretá, varuje polícia

Čadca 8. apríla (TASR) – Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D3 v úseku od tunela Horelica po križovatku Podzávoz od 20.00 h v piatok do 20.00 h v nedeľu (10. 4.). Dôvod obmedzenia je pravidelná údržba tunela Horelica. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová.



Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B (tzv. malý obchvat Čadce). "S pokračovaním po ceste I/11 respektíve III/2017 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. V smere zo Žiliny do Čadce sa doprava odkláňa z I/11A na miestnu komunikáciu v Oščadnici, po III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B návrat na cestu I/11A," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



"Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia," dodala Kremeňová.