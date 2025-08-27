< sekcia Slovensko
Pozeranie filmu za volant nepatrí, vodičom hrozí pokuta až 100 eur
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na zákaz pozerania filmov počas jazdy. Pri jeho porušení hrozí vodičovi pokuta. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Pripomína, že počas jazdy je potrebné venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu na ceste.
„Pozeranie filmov, videí alebo iného multimediálneho obsahu na prednom displeji počas jazdy je zakázané. Takáto činnosť odvádza pozornosť vodiča, môže viesť k nehode a ohroziť životy aj zdravie účastníkov cestnej premávky,“ uviedol hovorca. Pokuta za pozeranie filmov počas jazdy môže podľa neho dosiahnuť až 100 eur. „Policajti ju môžu uložiť aj priamo na mieste, a to do 50 eur,“ doplnil.
