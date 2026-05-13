< sekcia Slovensko
Polícia upozorňuje: Vodiči cez deň nemusia svietiť zadnými svetlami
Pozor však treba dať aj na takzvané hmlovky.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Počas bežných svetelných podmienok cez deň vodiči nemusia svietiť zadnými svetlami. Ako denné svietenie postačia predné prevádzkové svetlá. Za znížených svetelných podmienok treba prepnúť na stretávacie svetlá. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
„Môže nastať problém pri nejakom čiastočnom znížení viditeľnosti, či už je to nejaký hustejší dážď alebo sneženie. Tam odporúčam, aby si manuálne vodiči prepli na bežné stretávacie svetlá. Ide tu aj o ten efekt, že nesvietite len dopredu, ale svietite aj dozadu. A za zníženej viditeľnosti, pokiaľ máte len automatický režim svetiel, svietia vám len predné prevádzkové svetlá, zadné svetlá vám nesvietia. Čiže to vozidlo sa stane prehliadnuteľným pre vozidlá, ktoré idú za takýmto vozidlom,“ uviedol.
Ako Tlacháč poukázal, za zníženej viditeľnosti, najmä v noci, môže dôjsť k osvetľovaniu iných vodičov diaľkovými svetlami. Pozor však treba dať aj na takzvané hmlovky. „Hmlové svetlá zákon ustanovuje, že ich môže vodič použiť za zníženej viditeľnosti, za hustého dažďa alebo sneženia. Čiže v iných prípadoch by sa používať nemali,“ pripomenul riaditeľ dopravnej polície pre TASR.
„Môže nastať problém pri nejakom čiastočnom znížení viditeľnosti, či už je to nejaký hustejší dážď alebo sneženie. Tam odporúčam, aby si manuálne vodiči prepli na bežné stretávacie svetlá. Ide tu aj o ten efekt, že nesvietite len dopredu, ale svietite aj dozadu. A za zníženej viditeľnosti, pokiaľ máte len automatický režim svetiel, svietia vám len predné prevádzkové svetlá, zadné svetlá vám nesvietia. Čiže to vozidlo sa stane prehliadnuteľným pre vozidlá, ktoré idú za takýmto vozidlom,“ uviedol.
Ako Tlacháč poukázal, za zníženej viditeľnosti, najmä v noci, môže dôjsť k osvetľovaniu iných vodičov diaľkovými svetlami. Pozor však treba dať aj na takzvané hmlovky. „Hmlové svetlá zákon ustanovuje, že ich môže vodič použiť za zníženej viditeľnosti, za hustého dažďa alebo sneženia. Čiže v iných prípadoch by sa používať nemali,“ pripomenul riaditeľ dopravnej polície pre TASR.