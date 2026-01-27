< sekcia Slovensko
POZOR NA CESTÁCH: Polícia a SHMÚ upozorňujú na hustú hmlu a poľadovicu
Košice 27. januára (TASR) - Košická krajská polícia upozorňuje vodičov a chodcov na aktuálnu hustú hmlu, ktorá výrazne znižuje dohľadnosť a zvyšuje riziko dopravných nehôd. „Buďte viditeľní, jazdite opatrne a myslite na svoju bezpečnosť,“ uvádza na sociálnej sieti.
Na vodičov apeluje, aby si zapli stretávacie svetlá, keďže denné svietenie v hmle nestačí. Pripomína tiež, že hmlové svetlá sa majú používať len vtedy, ak je dohľadnosť výrazne znížená. „Prispôsobte rýchlosť jazdy viditeľnosti, nie maximálnemu limitu. Dodržiavajte bezpečný odstup,“ dodáva.
Chodcov vyzýva na používanie reflexných prvkov či už na oblečení, taške alebo ruksaku a pohybovanie sa čo najviac pri okraji vozovky. „Nezabúdajte, že v hmle vás vodiči vidia na poslednú chvíľu,“ zdôrazňuje polícia.
SHMÚ: Pre celé územie SR platia výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou
Pre celé územie Slovenska platia v utorok večer výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou. Predbežne majú zostať v platnosti do stredajšieho (28. 1.) obeda. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V okrese Zvolen zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.
Pre hmlu môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
Ústav zároveň varuje aj pred poľadovicou. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.“
