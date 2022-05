V smere z Komárna do Maďarska prebieha rekonštrukcia cesty

Bratislava 21. mája (TASR) - Cestou z Komárna do Maďarska musia vodiči rátať s dopravnými obmedzeniami a spomalením premávky, ktoré súvisia s rekonštrukciou cesty. Slovenská polícia na to upozorňuje na sociálnej sieti.



"Na hlavnej ceste č. 13 prebieha rekonštrukcia medzi kruhovým objazdom v maďarskom Komárome a diaľnicou M1. Rekonštrukcia by mala trvať do polovice júla, pričom treba rátať s dopravnými obmedzeniami a spomalením premávky," uviedla polícia.



Maďarská správa ciest podľa slov polície žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie dopravných značiek, ktoré upozorňujú na práce na cestách. Rovnako apeluje na dodržiavanie obmedzení, ktoré z nich vyplývajú.



"Vodičom odporúčame pred cestou sa oboznámiť so všetkými obmedzeniami spojenými s prácami na ceste a o aktuálnej situácii v doprave, informácie sú dostupné na webovej stránke www.utinform.hu. Taktiež sa odporúča používať GPS navigáciu na naplánovanie optimálnej trasy," dodala polícia.