Polícia upozorňuje, že ponechávanie vecí v autách je nebezpečné

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ponechávanie si osobných vecí v autách je nebezpečné. Polícia preto v predvianočnom období vodičov vyzýva na opatrnosť a prevenciu voči krádežiam. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Zabezpečte si svoje vozidlá pred krádežou uzamknutím a skontrolovaním uzamknutia. Svoje osobné veci, doklady, mobilné telefóny, tašky a kabelky, peniaze či iné osobné veci si pri opúšťaní vozidla vezmite so sebou," zdôrazňuje polícia.



Dôležité je tiež parkovať na strážených a osvetlených parkoviskách. "Ak po návrate k vozidlu zistíte, že do vozidla niekto násilím vnikol, nenastupujte do neho a ničoho sa nedotýkajte. Odcudzené veci zisťujte iba pohľadom," pripomenula polícia.