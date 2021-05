Polícia upozorňuje na dôležitosť reflexných prvkov

Bratislava 16. mája (TASR) - Reflexná páska, vesta alebo akýkoľvek reflexný prvok dokážu zachrániť ľudský život. Tieto materiály výrazne zvyšujú viditeľnosť v tme, a to približne na 200 metrov. V súvislosti s daždivým počasím na to upozorňuje polícia na svojom profile na sociálnej sieti.



"Aj keď sú dni už dlhšie a slnko zapadá neskoršie, netreba zabúdať na to, aké nebezpečné sú hustý dážď, šero a tma pre chodca, ako aj vodiča," uviedla polícia. Tvrdí, že reflexné prvky dokážu skutočne zachrániť ľudský život.



Polícia doplnila, že každý vodič jej dá za pravdu, že neoznačený chodec je za zníženej viditeľnosti veľkým rizikom. "Zákon síce nehovorí, koľko reflexných prvkov má mať človek na sebe, ale počíta sa naozaj všetko. Reflexný prvok v kombinácii s pestrým oblečením je najlepšou voľbou," dodala polícia.