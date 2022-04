Bratislava 1. apríla (TASR) - Polícia upravila úradné hodiny na oddeleniach cudzineckej polície. K zmene pristúpila na základe nižších počtov utečencov, ktorí prekračujú hranice z Ukrajiny. Veľkokapacitné centrá budú naďalej fungovať nonstop. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.



V pondelky, stredy a piatky od 7.30 h do 15.30 h budú policajti vybavovať všetky žiadosti o udelenie/obnovenie prechodného pobytu, žiadosti o udelenie trvalého pobytu a žiadosti o udelenie/predĺženie tolerovaného pobytu.



V utorky a štvrtky od 7.30 h do 15.30 h vybaví polícia žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a vojnového stavu na Ukrajine. Rovnako vybaví žiadosti o udelenie národných víz pre vodičov autobusov, vodičov medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín a tie v zmysle nariadenia vlády SR číslo 731/2021.



Oddelenia cudzineckej polície vybavujú žiadosti registrácie dočasného útočiska od pondelka do piatka od 7.00 h do 19.00 h, v soboty a nedele od 7.00 h do 15.00 h.



Veľkokapacitné registračné centrá v Michalovciach, Humennom, Nitre a Bratislave budú žiadateľov o dočasné útočisko vybavovať naďalej v nepretržitom režime.