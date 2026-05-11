Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Slovensko

POČET NEHÔD STÚPA: Polícia spustí preventívnu akciu

.
Policajný radar na meranie prekročenia povolenej rýchlosti vozidiel. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Od 1. januára do 30. apríla tohto roka evidovala 3529 dopravných nehôd.

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Polícia vykoná v dňoch 4. a 5. júna dopravno-bezpečnostnú akciu „Rada(r)“. Zameriavať sa bude najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Polícia ňou reaguje na nárast nehôd. Do akcie sa môže zapojiť aj verejnosť - môže nahlásiť lokality, kde dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.

„Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí Policajného zboru SR v dňoch 11. a 12. mája 2026,“ spresnil.

Polícia vysvetlila, že preventívne opatrenia prijíma v reakcii na vývoj dopravnej nehodovosti. Upozornila pri tom na to, že od 1. januára do 30. apríla tohto roka evidovala 3529 dopravných nehôd. „Predstavuje to nárast o 209 prípadov oproti rovnakému obdobiu minulého roka,“ podotkla s tým, že najčastejšou príčinou vzniku nehôd bolo porušenie povinností vodiča. Zdôraznila, že cieľom opatrení je zníženie počtu tragických následkov na cestách.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním