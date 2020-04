Muž vykrádal pivnice, polícia ho už zadržala

Piešťany 11. apríla (TASR) - Polícia zadržala 36-ročného muža, ktorý sa vlámal v Piešťanoch do pivníc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Muž z pivníc odcudzil dva bicykle, topánky na snoubord, topánky na lyžovanie a oblečenie. Majitelia si škody vyčíslili približne na 2000 eur. "Policajti na prípade pracovali a už krátko po nahlásení zadržali muža podozrivého z krádeže aj s ukradnutými vecami. Dva páry topánok na lyžovanie a snoubord, oblečenie a jeden bicykel mu policajti zaistili v zmysle zákona," uviedla polícia.







Na základe dôkazov vyšetrovateľ obvinil páchateľa z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže. Policajti prípad realizovali v tzv. superrýchlom konaní a súd muža odsúdil na jeden rok nepodmienečne s okamžitým nástupom do výkonu trestu. Po vynesení rozsudku ho policajti ihneď eskortovali do väzenia.