V prípade mŕtveho dieťaťa v hniezde záchrany zatiaľ nikoho neobvinili

Bratislava 13. júla (TASR) - Polícia doposiaľ neobvinila žiadnu osobu v súvislosti s mŕtvym novorodencom, ktorého našli v apríli v hniezde záchrany bratislavského Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Trestné stíhanie bolo začaté vo veci usmrtenia a právna kvalifikácia skutku nebola zmenená. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe," uviedla Šimková.



Naďalej podľa nej prebieha rozsiahle a podrobné vyšetrovanie, v rámci ktorého bratislavská polícia vykonáva procesné úkony a znalecké dokazovanie. "Vzhľadom na citlivosť prípadu procesné úkony nebudú bližšie konkretizované," doplnila hovorkyňa s tým, že bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia dovolí.



K hniezdam záchrany už vznikla nová legislatíva, ktorá vojde do platnosti zverejnením v najbližšom vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. Rezort ju vypracoval v spolupráci s občianskym združením (OZ) Šanca pre nechcených a zdravotníckymi zariadeniami.



Nové pravidlá okrem iného prinesú určenie zodpovednosti, ktoré majú mať po novom primár, vedúca sestra i vedúci zamestnanec technického úseku. Prijatie nových opatrení avizoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) už v apríli po tom, ako sa incident odohral.