Polícia v rámci akcie Kolumbia zasahovala v okresoch Košice a Zvolen

Bratislava 10. júla (TASR) - Polícia zasahovala začiatkom týždňa v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen. Prípad súvisí so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Ministerstvom životného prostredia SR zastúpeným Slovenskou agentúrou životného prostredia na projekt v hodnote viac ako 4,5 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.



„Vyšetrovanie sa týka závažnej trestnej činnosti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a subvenčného podvodu,“ uviedol Hájek. Európska prokuratúra (EPPO), ktorá prípad dozoruje, začala vo veci trestné stíhanie.



„Napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche, došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi. Podľa doterajších zistení bola spôsobená škoda takmer 3.500.000 eur na prostriedkoch Európskej únie a vyše 400.000 eur na štátnom rozpočte Slovenskej republiky,“ informoval Hájek. Doplnil, že za skutky právne kvalifikované ako zločin poškodzovania finančných záujmov EÚ v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu hrozí páchateľom trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



Na akcii sa zúčastnili policajti protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ, pohotovostnej motorizovanej jednotky Košice a zásahovej jednotky pohotovostného policajného útvaru Banská Bystrica. Počas akcie vykonali viaceré domové prehliadky, osobné prehliadky a prehliadky iných priestorov.



„Polícia intenzívne pokračuje vo vyšetrovaní. Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ dodal Hájek.



KSK realizoval v roku 2023 prostredníctvom eurofondov projekt za 4,5 milióna eur na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice. Ako informoval predseda KSK Rastislav Trnka, vo vybraných lokalitách lesov na ploche s rozlohou 2500 hektárov realizovali práce a technologické riešenia založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy rýpadlom. „Pred týmto krokom odtekalo z lesov bez úžitku až 60 percent zrážkovej vody, vďaka opatreniam tu zostalo takmer 100 percent. Takto sa zvýšila zásoba podzemnej vody v lesoch, čo je základom pre posilnenie biodiverzity,“ uviedol Trnka. Projekt prezentoval v októbri 2024 na konferencii o biodiverzite v kolumbijskom meste Cali. Na podujatí v Južnej Amerike sa zúčastnil ako člen delegácie Európskeho výboru regiónov. „Európska únia si všimla náš unikátny a inovatívny projekt, ktorý bol v lesoch na Gemeri a Spiši zrealizovaný pravdepodobne v najväčšom rozsahu na svete,“ uviedol vtedy predseda kraja.