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Polícia v rámci dovolenkového obdobia pripomína vodičom opatrenia
Apeluje napríklad, aby rešpektovali dopravné značenie, respektíve osoby, ktoré zabezpečujú organizáciu parkovania.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Polícia v rámci dovolenkového obdobia pripomína vodičom viaceré bezpečnostné opatrenia. Apeluje napríklad, aby rešpektovali dopravné značenie, respektíve osoby, ktoré zabezpečujú organizáciu parkovania. Prezídium Policajného zboru o tom informuje na sociálnej sieti.
„Motorovým vozidlom netvorte ani pri vjazde, ani výjazde iným motorovým vozidlám prekážku. Pred odchodom auto uzamknite, uzatvorte okná a nenechávajte v ňom žiadne cennosti. Riaďte sa heslom ‚Auto nie je výklad‘. V prípade, ak kempujete, auto majte vždy vo svojej blízkosti, v dohľade,“ radí polícia.
„Motorovým vozidlom netvorte ani pri vjazde, ani výjazde iným motorovým vozidlám prekážku. Pred odchodom auto uzamknite, uzatvorte okná a nenechávajte v ňom žiadne cennosti. Riaďte sa heslom ‚Auto nie je výklad‘. V prípade, ak kempujete, auto majte vždy vo svojej blízkosti, v dohľade,“ radí polícia.