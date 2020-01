Polícia: V reorganizácii PZ plánujeme pokračovať aj počas tohto roka

Bratislava 23. januára (TASR) - V reorganizácii Policajného zboru (PZ) plánuje polícia pokračovať aj počas tohto roka. Ďalšie kroky sa budú týkať Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ale aj špecializovaných útvarov, ako sú útvar osobitného určenia spoločne s pohotovostným policajnom útvarom, tzv. kukláčmi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.



"Pri každej zmene vychádzame či už zo štatistických ukazovateľov, ale najmä z podrobných analýz, z výmeny informácií a skúseností so zahraničnými kolegami," vysvetlila hovorkyňa. Úpravami v organizácii podľa nej polícia reaguje na potreby doby, predovšetkým v súvislosti s vývojom bezpečnostnej situácie a čoraz sofistikovanejšími trestnými činmi prepojenými s medzinárodným zločinom. Cieľom má byť zefektívnenie práce polície a tým zvýšenie pocitu bezpečia ľudí žijúcich na Slovensku.



"Prvé zmeny sa začali na jeseň minulého roka reorganizáciou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Hlavnou zmenou bola zmena líniového riadenia na regionálne," priblížila Bárdyová. Došlo podľa nej tiež k zníženiu počtu policajtov na NAKA, a to najmä vo vedúcich funkciách, čo prinieslo úsporu Ministerstvu vnútra SR. "Nie je po pár mesiacoch možné zhodnotiť význam reorganizácie, ale už teraz vidíme, že výsledky NAKA sú na vysokej úrovni," dodala.