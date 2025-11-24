< sekcia Slovensko
Polícia v roku 2025 eviduje 344 prípadov týrania blízkej osoby
Obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorá poskytuje nepretržitú pomoc, poradenstvo a nasmerovanie na odborné služby.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - V roku 2025 bolo doposiaľ zaznamenaných 344 prípadov trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Polícia v tejto súvislosti pripomína, že násilie páchané na ženách a blízkych osobách nie je súkromnou záležitosťou, ale závažným spoločenským problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť, empatiu a rýchlu reakciu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ).
„Domáce násilie je dôležitá téma, o ktorej netreba mlčať, ale otvorene hovoriť. Vďaka pravidelnej osvete vnímame ochotu obetí hovoriť o násilí nahlas a dôveru v orgány činné v trestnom konaní. Túto skutočnosť odráža aj fakt, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 evidujeme viac trestných oznámení, pričom miera objasnenosti mierne stúpla,“ ozrejmila polícia.
Priblížila, že z celkového počtu prípadov trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby tento rok bolo 57 mužských obetí. „To potvrdzuje, že domáce násilie sa môže dotknúť každého bez ohľadu na pohlavie. Medzi páchateľmi prevládajú druhovia celkovo v 42 prípadoch, v 33 prípadoch sú páchateľmi manželia a príbuzenský vzťah páchateľa k obeti boli v 18 prípadoch deti,“ dodali policajti.
Polícia deklaruje, že pokračuje v aktívnej spolupráci s odbornými a podpornými organizáciami, ako aj s intervenčnými centrami. Spoločným cieľom je včasná identifikácia obetí, ich ochrana a zabránenie opakovaniu násilia. „Každá obeť má právo žiť bez strachu a bolesti. Polícia vždy bude stáť pri obetiach a povzbudzovať ich k tomu, aby prehovorili,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pri príležitosti utorkového (25. 11.) Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách.
Zároveň vyzvala, aby ľudia neboli voči násiliu ľahostajní. „Ak máte podozrenie, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, kontaktujte políciu na čísle 158. Symbolom pomoci je aj známe gesto „Signál pre pomoc“ - dlaň smerom von, vtiahnutý palec a prsty, ktoré ho zakryjú do päste. Ak treba, použite ho! Tento nenápadný pohyb môže byť prvým krokom k úniku z nebezpečia,“ dodala.
Obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorá poskytuje nepretržitú pomoc, poradenstvo a nasmerovanie na odborné služby. Dostupná je na čísle 0800 212 212.
„Domáce násilie je dôležitá téma, o ktorej netreba mlčať, ale otvorene hovoriť. Vďaka pravidelnej osvete vnímame ochotu obetí hovoriť o násilí nahlas a dôveru v orgány činné v trestnom konaní. Túto skutočnosť odráža aj fakt, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 evidujeme viac trestných oznámení, pričom miera objasnenosti mierne stúpla,“ ozrejmila polícia.
Priblížila, že z celkového počtu prípadov trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby tento rok bolo 57 mužských obetí. „To potvrdzuje, že domáce násilie sa môže dotknúť každého bez ohľadu na pohlavie. Medzi páchateľmi prevládajú druhovia celkovo v 42 prípadoch, v 33 prípadoch sú páchateľmi manželia a príbuzenský vzťah páchateľa k obeti boli v 18 prípadoch deti,“ dodali policajti.
Polícia deklaruje, že pokračuje v aktívnej spolupráci s odbornými a podpornými organizáciami, ako aj s intervenčnými centrami. Spoločným cieľom je včasná identifikácia obetí, ich ochrana a zabránenie opakovaniu násilia. „Každá obeť má právo žiť bez strachu a bolesti. Polícia vždy bude stáť pri obetiach a povzbudzovať ich k tomu, aby prehovorili,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pri príležitosti utorkového (25. 11.) Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách.
Zároveň vyzvala, aby ľudia neboli voči násiliu ľahostajní. „Ak máte podozrenie, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, kontaktujte políciu na čísle 158. Symbolom pomoci je aj známe gesto „Signál pre pomoc“ - dlaň smerom von, vtiahnutý palec a prsty, ktoré ho zakryjú do päste. Ak treba, použite ho! Tento nenápadný pohyb môže byť prvým krokom k úniku z nebezpečia,“ dodala.
Obetiam násilia je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorá poskytuje nepretržitú pomoc, poradenstvo a nasmerovanie na odborné služby. Dostupná je na čísle 0800 212 212.