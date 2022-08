NEPODCEŇUJTE HORÚČAVY:Deti a domáci miláčikovia by nemali ostať v aute

Bratislava 17. augusta (TASR) - Slovensko opäť trápia horúčavy a nemožno preto zabudnúť na deti alebo domácich miláčikov v rozhorúčenom aute. Inak to môže mať fatálne následky. Pripomína to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



Ak sa podarí dieťa vyslobodiť z auta a je pri vedomí a dýcha, treba ho opatrne presunúť do tieňa a ochladzovať. V prípade, že je dieťa v bezvedomí a dýcha, polícia radí uložiť ho do stabilizovanej polohy na bok a držať mu hlavu v záklone.



Dieťa, ktoré je v bezvedomí a nedýcha, treba uložiť na chrbát na podložku a zakloniť mu hlavu. Policajti ďalej hovoria, že pokračovať by sa malo piatimi vdychmi do úst, nosa a 100 stlačeniami hrudníka za minútu. Po 15 stlačeniach sú podľa polície potrebné dva vdychy.



"Vo všetkých prípadoch vyhľadajte lekára," odporúča polícia.