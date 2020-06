V skupinách na sociálnej sieti sa šírila detská pornografia

Bratislava 22. júna (TASR) – Cez víkend sa v rôznych skupinách na sociálnej sieti šírilo detské porno. Upozornili na to policajti na sociálnej sieti. Cieľom podobných príspevkov a webových odkazov od podvodníkov je podľa nich získať pozornosť ľudí, aby na ne klikli.



„Keď na takéto pochybné príspevky kliknete, môžu sa začať šíriť ďalej vo vašom mene. Najčastejšie ide o odkazy, z ktorých môže vírus napadnúť váš počítač, prípadne slúžia na vylákanie vašich prihlasovacích údajov na webovú stránku. Preto sám šíriteľ ani nevie, že v jeho mene sa po Facebooku šíri v tomto prípade detská pornografia, čo je na Slovensku trestný čin," vysvetlili policajti.



Ľuďom odporúčajú, aby neklikali na žiadne neznáme odkazy, zvlášť na také, za ktorými sa už na prvý pohľad skrýva pornografia akéhokoľvek charakteru.







„Ak ste na daný odkaz klikli, otvorte si vlastný profil, pozrite sa, či sa vo vašom mene nešíri podozrivý obsah a zmeňte si prihlasovacie heslo. Ak vidíte, že podozrivý obsah je šírený v mene vášho priateľa na Facebooku, upozornite ho na to, prípadne ak ide o cudziu osobu v skupine, kontaktujte jej administrátora," radí polícia.



Na druhej strane existujú na sociálnych sieťach účty, ktoré detské porno šíria zámerne. „Deje sa tak hlavne v uzavretých skupinách, kam sa štandardný užívateľ nedostane, alebo v súkromných správach. Ak by ste však na takýto obsah narazili a evidentne nepôjde o podvod, kontaktujte nás v súkromnej správe," uvádza polícia.