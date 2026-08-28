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Polícia v súvislosti s pripravovaným útokom zadržala ďalšiu osobu
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK. Akciu realizovali 22. augusta.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 28. augusta (TASR) - Policajti v Košiciach zadržali v piatok ďalšiu osobu, ktorá je podozrivá zo spolupráce na pripravovanom útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovala prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová. Vyšetrovanie v rámci akcie Dron podľa polície naďalej prebieha.
„So zadržanou osobou práve prebiehajú procesné úkony,“ priblížil zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru Peter Brndiar. Štvrtá zadržaná osoba je ukrajinskej národnosti. Brndiar na otázku, akú mala v pripravovanom útoku úlohu ďalšia zadržaná osoba, neodpovedal. Odvolal sa pri tom na prebiehajúce vyšetrovanie.
Polícia pokračuje v zisťovaní ďalších okolností prípadu. „Nie je vylúčená aj zmena právnej kvalifikácie,“ dodal Brndiar. Maškarová zároveň informovala, že polícia aktuálne nedisponuje informáciou o ďalšom plánovanom útoku. Zdôraznila, že PZ denne monitoruje bezpečnostnú situáciu, intenzívne spolupracuje so spravodajskými službami a prijal adekvátne opatrenia.
„Bezpečnostnú radu zvoláva premiér. Nie som oprávnená komentovať, kedy má zasadať bezpečnostná rada. Policajný zbor participuje a spolupracuje s bezpečnostnou radou. Ak nás pozvú, sme ochotní poskytnúť im všetky dostupné informácie,“ odpovedala Maškarová na otázku, či je na mieste, aby k útoku zasadala Bezpečnostná rada SR. Dodala, že o celej situácii je informovaný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK. Akciu realizovali 22. augusta. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade obvinili troch cudzincov. Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, budú stíhaní väzobne.
Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„So zadržanou osobou práve prebiehajú procesné úkony,“ priblížil zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru Peter Brndiar. Štvrtá zadržaná osoba je ukrajinskej národnosti. Brndiar na otázku, akú mala v pripravovanom útoku úlohu ďalšia zadržaná osoba, neodpovedal. Odvolal sa pri tom na prebiehajúce vyšetrovanie.
Polícia pokračuje v zisťovaní ďalších okolností prípadu. „Nie je vylúčená aj zmena právnej kvalifikácie,“ dodal Brndiar. Maškarová zároveň informovala, že polícia aktuálne nedisponuje informáciou o ďalšom plánovanom útoku. Zdôraznila, že PZ denne monitoruje bezpečnostnú situáciu, intenzívne spolupracuje so spravodajskými službami a prijal adekvátne opatrenia.
„Bezpečnostnú radu zvoláva premiér. Nie som oprávnená komentovať, kedy má zasadať bezpečnostná rada. Policajný zbor participuje a spolupracuje s bezpečnostnou radou. Ak nás pozvú, sme ochotní poskytnúť im všetky dostupné informácie,“ odpovedala Maškarová na otázku, či je na mieste, aby k útoku zasadala Bezpečnostná rada SR. Dodala, že o celej situácii je informovaný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK. Akciu realizovali 22. augusta. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade obvinili troch cudzincov. Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, budú stíhaní väzobne.
Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.