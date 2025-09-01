< sekcia Slovensko
Uplynulý týždeň na cestách: Stalo sa vyše 220 nehôd, hlásili aj obete
Pri nehodách sa v uplynulom týždni ťažko zranilo 11 osôb.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V minulom týždni sa stalo na slovenských cestách 229 dopravných nehôd, o život pri nich prišli štyria ľudia. Medzi obeťami bol jeden motocyklista a jeden chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Najviac nehôd evidovala polícia od 25. do 31. augusta v Prešovskom kraji (46) a v Žilinskom kraji (39). Naopak, najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji (8). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali policajti mierny nárast nehôd, počet obetí zostal nezmenený.
Pri nehodách sa v uplynulom týždni ťažko zranilo 11 osôb. Od začiatku roka do konca augusta eviduje polícia 7455 dopravných nehôd, čo je o 185 menej ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb klesol o 15. O život prišlo zatiaľ za tento rok pri nehodách 133 osôb, čo je o 37 menej ako vlani.
