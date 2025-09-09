< sekcia Slovensko
MINULÝ TÝŽDEŇ NA CESTÁCH: Stalo sa vyše 240 nehôd, vyžiadali si obete
Pri nehodách sa v uplynulom týždni ťažko zranilo 16 osôb.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - V minulom týždni sa stalo na slovenských cestách 243 dopravných nehôd, o život pri nich prišli traja ľudia. Medzi obeťami bol jeden motocyklista a jeden chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Najviac nehôd evidovala polícia od 1. do 7. septembra v Prešovskom kraji (43), naopak, najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji (18). Pri nehodách sa v uplynulom týždni ťažko zranilo 16 osôb.
Od začiatku roka do 7. septembra eviduje polícia 7706 dopravných nehôd, čo je o 154 menej ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb klesol o 16. O život prišlo zatiaľ za tento rok pri nehodách 135 osôb, čo je o 38 menej ako vlani.
