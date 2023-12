Polícia:V útvaroch zaistenia pre cudzincov sú dodržiavané všetky práva

Bratislava 13. decembra (TASR) - V útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) sú dodržiavané všetky ľudské práva a slobody pre zaistené osoby. V žiadnom prípade nedochádza k ich porušovaniu. Deklarovalo to Prezídium Policajného zboru v reakcii na zistenia verejného ochrancu práv.



"Zároveň podmienky v zariadeniach sú určené na to, aby motivovali osoby navrátiť sa, a nie naopak, aby ich motivovali zotrvávať na území SR, pretože podmienkou a dôvodom detencie osôb je príprava ich návratu," uviedli pre TASR z odboru komunikácie policajného prezídia. Pripomenul, že zariadenia Sečovce aj Medveďov spĺňajú kritériá Európskej únie. Potvrdilo to podľa nej niekoľko monitorovacích návštev, napríklad zo strany schengenskej hodnotiacej komisie, ktorá neidentifikovala nedostatky.



Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský na základe zistení z neohláseného monitoringu v ÚPZC Sečovce vydal 43 odporúčaní Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu Policajného zboru a ÚPZC Sečovce. "Opatrenia, ktoré bude možné realizovať ihneď a sú v súlade s platnou legislatívou, budú zo strany Policajného zboru realizované," ozrejmilo prezídium. Upozornilo na možnosť, že ďalšie opatrenia si budú vyžadovať určité legislatívne zmeny. "V prípade prijatia týchto zmien budú následne realizovateľné," dodalo s tým, že je pre nich prioritou, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona, na základe ktorého sú osoby zaistené v ÚPZC.



Dobrovodský poukázal, že v ÚPZC Sečovce, kde sa nachádzajú cudzinci vrátane žien a detí, ktorí žiaden trestný čin nespáchali, sú podmienky prísnejšie ako vo výkone trestu odňatia slobody.