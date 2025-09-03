< sekcia Slovensko
FALOŠNĚ E-MAILY: Polícia varuje pred e-mailmi o priestupkoch
Polícia upozornila aj na to, že dokument v maile je zle graficky spracovaný a preložený.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Polícia varuje pred falošnými e-mailmi. Podvodníci v nich ľuďom tvrdia, že spáchali priestupok, a žiadajú ich o zaslanie „podporných dokumentov“. Upozornil na to Policajný zbor na sociálnej sieti.
„Nezabúdajte. Skutočné predvolania nikdy neposielame e-mailom a už vonkoncom nevyzerajú takto. Takéto nezmysly rovno mažte z vašich virtuálnych schránok a upozornite na ne aj vašich blízkych,“ apeloval.
