FALOŠNĚ E-MAILY: Polícia varuje pred e-mailmi o priestupkoch

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Polícia upozornila aj na to, že dokument v maile je zle graficky spracovaný a preložený.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Polícia varuje pred falošnými e-mailmi. Podvodníci v nich ľuďom tvrdia, že spáchali priestupok, a žiadajú ich o zaslanie „podporných dokumentov“. Upozornil na to Policajný zbor na sociálnej sieti.

Nezabúdajte. Skutočné predvolania nikdy neposielame e-mailom a už vonkoncom nevyzerajú takto. Takéto nezmysly rovno mažte z vašich virtuálnych schránok a upozornite na ne aj vašich blízkych,“ apeloval.

