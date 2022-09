Polícia varuje pred podvodným povolávacím rozkazom

Bratislava 3. septembra (TASR) – Polícia SR varuje pred podvodným povolávacím rozkazom, ktorý dostalo do schránok viacero Slovákov. Uviedla to na profile na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvodom.



Vo falošnom povolávacom rozkaze sa uvádza, aby sa dotyčná osoba dostavila na vojenský útvar v Kežmarku. Podľa listu by sa oslovení ľudia mali zúčastniť dobrovoľného vojenského cvičenia, ktoré má trvať 14 dní.



Polícia uvádza, že v liste sa píše i to, že nástup do základnej služby musí oslovený človek ihneď oznámiť svojmu zamestnávateľovi. "Ide o podvod. Pravidelne vás upozorňujeme na rôzne taktiky podvodníkov, s ktorými sa stretávate na internete, ale ako môžete vidieť, skúšajú to rôznymi spôsobmi. Väčšina z nich chce od vás vylákať peniaze, niektorým ide o vyvolanie paniky," poznamenala polícia.



Zároveň uviedla, že Slovenská republika nevyhlásila vojnový stav a nie je žiadny dôvod, aby niekto povolával ľudí do vojenskej služby. "Tlačivo, ktoré si môžete nájsť v schránke, síce obsahuje vaše údaje, no jeho text je vytlačený na papieri starom niekoľko desiatok rokov. Neobsahuje žiadnu pečiatku útvaru, ako ani pravdivé informácie," doplnila polícia. Ako uzavrela, na list nie je potrebné reagovať a rovno ho zahodiť.