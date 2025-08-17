< sekcia Slovensko
Polícia varuje pred rizikami pri vode, radí dodržiavať zásady bezpečno
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Polícia dôrazne upozorňuje na riziká prírodných vodných plôch a apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné pravidlá bezpečnosti. Neodporúča vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok a pripomína, že deti musia byť pri vode vždy pod dohľadom dospelých. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Príslušníci Policajného zboru vrátane poriečneho oddelenia sú v tomto období v plnej pohotovosti. Napriek našim opakovaným výzvam a preventívnym opatreniam ešte pred začiatkom prázdnin, koncom júna, došlo na vodných plochách k viacerým vážnym udalostiam,“ uviedla Hrabovská.
V rámci upozornenia na zásady bezpečnosti pri vode pripomenula, že v noci je nutné vyhýbať sa pohybu pri vode bez primeraného zabezpečenia. „Ak spozorujete na vodnej ploche osobu, ktorá potrebuje pomoc, a nenachádza sa v blízkosti ten, kto dohliada na bezpečnosť, neváhajte a zavolajte bezpečnostnú a záchrannú zložku,“ dodala Hrabovská.
Polícia svoje varovanie ilustruje aj viacerými tragickými udalosťami z posledných týždňov. Na Zlatých pieskoch v Bratislave koncom júna zomrel 39-ročný muž, po ktorom pátrali potápači a kynológovia. O niekoľko dní neskôr sa na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom utopil 43-ročný muž. „Išlo o neplavca, ktorý počas pohybu na vodnej ploche nemal na sebe záchrannú vestu,“ podotkla.
Hrabovská priblížila, že 16. augusta došlo k dvom tragédiám - v obci Čata v Levickom okrese pri kúpaní v Hrone zahynula matka a jej dieťa, ďalšie dve deti sa zachránili. V ten istý deň v obci Šúrovce v Trnavskom okrese zomreli vo Váhu dvaja muži pochádzajúci z Indie.
