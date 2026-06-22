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POLÍCIA VARUJE: V jej mene prichádzajú podvodné SMS o pokutách
Policajti apelovali na obozretnosť. Ľuďom pripomenuli, že pokuty oni ani príslušné správne orgány nezasielajú prostredníctvom SMS.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Polícia varuje pred podvodnými SMS v mene dopravnej polície. Podvodníci v nich informujú o administratívnej pokute. Policajti preto apelujú na ľudí, aby boli obozretní, na podvodné správy nereagovali a neposkytovali svoje osobné a platobné údaje. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru (PZ).
„Podvodníci sa snažia vyvolať pocit naliehavosti tvrdením, že pokutu je potrebné uhradiť do polnoci 23. júna, inak bude vec postúpená na súdne konanie. Súčasťou správy je internetový odkaz, ktorý presmeruje na falošnú stránku napodobňujúcu web Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmili.
Policajti apelovali na obozretnosť. Ľuďom pripomenuli, že pokuty oni ani príslušné správne orgány nezasielajú prostredníctvom SMS. „Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla prostredníctvom poštovej zásielky alebo do aktivovanej elektronickej schránky, pričom obsahujú všetky zákonom stanovené náležitosti vrátane identifikácie príslušného orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku a poučenia o ďalšom postupe,“ dodali.
Zároveň poukázali aj na ďalšie znaky podvodných správ. „Odosielateľ s neznámym alebo zahraničným telefónnym číslom (aktuálne aj čísla s predvoľbou Filipín), podozrivý internetový odkaz smerujúci na stránku imitujúcu oficiálnu inštitúciu, vytváranie časového tlaku a hrozba negatívnych následkov, požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov,“ vymenovali.
„Podvodníci sa snažia vyvolať pocit naliehavosti tvrdením, že pokutu je potrebné uhradiť do polnoci 23. júna, inak bude vec postúpená na súdne konanie. Súčasťou správy je internetový odkaz, ktorý presmeruje na falošnú stránku napodobňujúcu web Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmili.
Policajti apelovali na obozretnosť. Ľuďom pripomenuli, že pokuty oni ani príslušné správne orgány nezasielajú prostredníctvom SMS. „Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla prostredníctvom poštovej zásielky alebo do aktivovanej elektronickej schránky, pričom obsahujú všetky zákonom stanovené náležitosti vrátane identifikácie príslušného orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku a poučenia o ďalšom postupe,“ dodali.
Zároveň poukázali aj na ďalšie znaky podvodných správ. „Odosielateľ s neznámym alebo zahraničným telefónnym číslom (aktuálne aj čísla s predvoľbou Filipín), podozrivý internetový odkaz smerujúci na stránku imitujúcu oficiálnu inštitúciu, vytváranie časového tlaku a hrozba negatívnych následkov, požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov,“ vymenovali.