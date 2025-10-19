Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. október 2025Meniny má Kristián
< sekcia Slovensko

POLÍCIA VARUJE: Zver netreba po zrazení nakladať do auta

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Neubauer

Polícia ďalej odporúča skontrolovať, či nie je niekto zranený.

Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Zver netreba po zrazení nakladať do auta. Išlo by tak o trestný čin pytliactva. Je potrebné ostať na mieste. Aj keď je zver preč, stopy po nehode ostávajú a ich zdokumentovanie je dôležité pre poistenie. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

Počas jesene, najmä skoro ráno a večer, je zvýšený výskyt lesnej zveri na cestách. Pri jej zrazení je tak podľa policajtov najprv potrebné zachovať pokoj. „Zastavte, zapnite výstražné svetlá a označte miesto,“ radia.

Polícia ďalej odporúča skontrolovať, či nie je niekto zranený. Ak áno, treba zavolať 112. Zrazeného zvieraťa sa netreba dotýkať, upozornili policajti s tým, že môže byť zranené a reagovať agresívne. „Zavolajte políciu na číslo 158, my udalosť zadokumentujeme a kontaktujeme poľovníkov,“ uviedla.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti