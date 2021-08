Polícia vypočúva v prípade Podhájskej svedkov

Bratislava 2. augusta (TASR) – V rámci vyšetrovania kúpaliska Podhájska boli dokončené analýzy znaleckých posudkov a listinnej dokumentácie. Aktuálne v prípade prebiehajú výsluchy svedkov. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



„Momentálne nie je vznesené obvinenie žiadnej osobe. O takomto postupe bude rozhodnuté po dokončení výsluchov svedkov," povedal Slivka s tým, že je predčasné hovoriť o následkoch pre prevádzkovateľa kúpaliska.



V prípade kúpaliska ide o trestný čin krádeže v súbehu so zločinom ohrozenia a poškodenia životného prostredia a v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, spáchaného formou spolupáchateľstva, priblížil Slivka.



Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila, že kúpalisko Podhájska čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. Jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, jeho platnosť vypršala v roku 1994. Kúpalisko podľa SIŽP vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne. Najnovšie zistenia ukazujú, že voda v bazénoch mala niekoľkonásobne prekročenú rádioaktivitu.