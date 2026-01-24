Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyrazila do obchodov: Skontrolovala vyše 1500 prevádzok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Polícia bude v realizácii podobných preventívnych a bezpečnostných opatrení pokračovať aj v budúcnosti.

Bratislava 24. januára (TASR) - Polícia skontrolovala v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie počas tohto týždňa viac ako 1500 maloobchodných prevádzok. Kontroly sa zamerali najmä na prevenciu krádeží, ochranu majetku a zvýšenie pocitu bezpečia zákazníkov aj zamestnancov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Počas tohto týždňa sme zrealizovali na celom území SR preventívno-bezpečnostnú akciu, ktorej hlavným cieľom bolo predchádzať majetkovej trestnej činnosti a posilniť ochranu pred protiprávnymi skutkami v oblasti maloobchodu,“ priblížila hovorkyňa.

Dodala, že do akcie sa zapojili policajti z viacerých útvarov a oddelení, ktorí počas jedného dňa skontrolovali viac ako 1500 maloobchodných prevádzok.

„Polícia bude v realizácii podobných preventívnych a bezpečnostných opatrení pokračovať aj v budúcnosti, keďže ich cieľom je nielen odhaľovanie protiprávnej činnosti, ale predovšetkým jej predchádzanie a vytváranie bezpečného prostredia pre verejnosť,“ poznamenala Vilhanová.
