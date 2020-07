Vyšetrovateľ NAKA začal trestné stíhanie pre skartáciu nahrávky Gorily

Bratislava 13. júla (TASR) - Vyšetrovateľ špecializovaného tímu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) začal trestné stíhanie v súvislosti so skartáciou originálu nahrávky, ktorá má zachytávať kauzu Gorila. TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Vzhľadom na prebiehajúce konanie žiadne bližšie informácie polícia v tejto veci neposkytuje.



Trestné oznámenie pre skartáciu nahrávky podalo vlani v októbri Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV). Myslí si, že v prípade došlo k spáchaniu viacerých trestných činov. Tvrdí, že žiadny súd nenariadil Slovenskej informačnej službe zničiť originál nahrávky. Ako vyplýva z upovedomenia pre združenie, trestné stíhanie sa začalo pre podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa aj marenia spravodlivosti.



"Priali by sme si, aby trestné stíhanie vo veci nezákonnej skartácie originálu nahrávky Gorila sa neskončilo ako vyšetrovanie samotnej kauzy a naše združenie nebolo opäť nútené suplovať činnosť inštitúcií, ktoré majú kontrolovať dodržiavanie zákonnosti," uviedlo SZBPV.



Spis Gorila má zachytávať rozhovor medzi akcionárom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú.



Materiál z kauzy je skartovaný. "Nariadením súdu je už niekoľko rokov definitívne skartovaný celý materiál, nosiče, ktoré tvorili súčasť originálu," priblížil vlani v októbri vtedajší šéf Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik.



Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá vtedajší šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Ako vtedy poukázal Šafárik, na overenie by bola potrebná originálna nahrávka.