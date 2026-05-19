FOTO: Polícia čoraz častejšie využíva drony, školenie je nevyhnutné
Aby mohli policajti ovládať a používať drony vo výkone služby, musia absolvovať odborné školenie.
Autor TASR,aktualizované
Liptovský Mikuláš 19. mája (TASR) - Policajný zbor (PZ) SR využíva čoraz častejšie drony pri dokumentovaní dopravných nehôd aj monitorovaní bezpečnostnej situácie. Aby mohli policajti ovládať a používať drony vo výkone služby, musia absolvovať odborné školenie zamerané na praktické ovládanie techniky, bezpečné vykonávanie letových operácií, legislatívne požiadavky a taktické nasadenie bezpilotných systémov v podmienkach PZ.
Jedno zo školení sa počas utorka konalo aj v Liptovskom Mikuláši. „Školitelia počas výcviku poskytli účastníkom odborné poznatky z oblasti plánovania letov, bezpečnosti prevádzky, práce s obrazovými dátami, využitia termovíznych systémov a praktických scenárov nasadenia pri dopravno-bezpečnostných akciách,“ uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši Jozef Bargel.
Súčasťou školenia boli aj praktické ukážky využitia bezpilotných lietadiel pri dokumentovaní dopravných nehôd, monitorovaní dopravnej situácie a podpore riadenia zásahových a operačných činností. Bargel podotkol, že drony používajú aj pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať.
Odbornú prípravu školenia pripravilo Oddelenie pokročilých technológií a bezpilotných systémov Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR, ktoré dlhodobo zabezpečuje metodické usmerňovanie, rozvoj bezpilotných technológií a odbornú podporu útvarov PZ pri zavádzaní moderných technológií do výkonu služby.
„Cieľom školenia bolo zvýšiť odbornú pripravenosť príslušníkov polície na efektívne a bezpečné využívanie moderných technológií v každodennej policajnej praxi a posilniť schopnosť PZ reagovať na aktuálne bezpečnostné výzvy v cestnej premávke,“ doplnil Bargel.
