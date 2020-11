Polícia vyvrátila od začiatku pandémie viac ako 100 hoaxov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Polícia denne analyzuje a vyvracia dezinformácie o novom koronavíruse. Od vypuknutia pandémie išlo o viac ako 100 hoaxov. Uviedla to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Boj proti dezinformáciám považujem za jednu z kľúčových súčastí strategickej komunikácie PZ. Som rád, že dokážeme pohotovo a rýchlo reagovať na nové trendy a vývoj udalostí," povedal dočasný prezident polície Peter Kovařík.



Rozšíreným hoaxom podľa Bárdyovej boli správy o finančných ponukách. Tie mali dostávať pozostalí, ak súhlasili s tým, aby príčina smrti ich príbuzného bola uvedená ako koronavírus.



Dezinformácie sa šírili aj o plošnom testovaní. Išlo napríklad o umiestnení čipu do hlavy, testovanie spájali so sieťou 5G, alebo ho označovali za istú formu nákazy, priblížila hovorkyňa.



Pokračuje, že polícia vyvracala napríklad aj falošné zvyšovanie počtu samovrážd pre mimoriadne opatrenia, falošné správy o umierajúcich deťoch pre nosenie rúšok a celkovo škodlivé účinky nosenia rúšok. Riešila tiež aj zábery zo zavretých odberných miest, ktoré boli schválne vyhotovené počas obednej prestávky alebo mimo prevádzkového času, s cieľom poukázať na umelé navyšovanie infikovaných.



Medzi motívy šírenia dezinformácií patrí hybridná hrozba, ekonomické a iné zisky, a tiež uspokojenie vlastného ega, zhrnula polícia.



"Cieľom neustáleho vysvetľovania hoaxov nie je vplývanie na tvorcov a šíriteľov dezinformácií, ktorí im úprimne veria, ale na skupinu obyvateľstva, ktorá sa ešte len rozhoduje, ktorý 'názor' uzná za skutočný a správny. Len efektívnym spôsobom boja bude možné udržať konšpirátorov v značnej menšine ako doposiaľ," uviedla Bárdyová.