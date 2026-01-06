< sekcia Slovensko
Polícia vyzvala vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách
Zvýšené riziko poľadovice je pri mrazivom počasí najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a počas ranných či nočných hodín. Jazda v zime sa podľa neho nezaobíde bez zimných pneumatík.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Polícia vyzvala vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách. Urobila tak v súvislosti s chladným počasím, ktoré môže zvýšiť riziko nehody. TASR o tom v utorok informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Na Troch kráľov o krok ďalej neznamená ponáhľať sa, ale myslieť dopredu. Pred jazdou je nevyhnutné dôkladne očistiť vozidlo od snehu a ľadu - všetky okná, spätné zrkadlá, svetlá aj evidenčné číslo vozidla. Jazda s obmedzeným výhľadom je nebezpečná a v rozpore so zákonom. Vyraziť s časovou rezervou znižuje stres a zvyšuje bezpečnosť na cestách,“ uviedol.
Zvýšené riziko poľadovice je pri mrazivom počasí najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a počas ranných či nočných hodín. Jazda v zime sa podľa neho nezaobíde bez zimných pneumatík.
„Polícia zároveň upozorňuje, aby vodiči nejazdili s minimálnou zásobou paliva. V zimných podmienkach sa spotreba zvyšuje, rovnako aj pri elektromobiloch. Dostatočná rezerva môže byť rozhodujúca v prípade kolón, nehôd alebo nečakaného zdržania,“ doplnil hovorca.
Upozornil aj na to, že denné svietenie nemusí aktuálne stačiť. Zimné obdobie je spojené aj s hmlou, so snežením či skorým stmievaním. „Používanie stretávacích svetiel je základným predpokladom, aby boli vodiči na cestách navzájom dobre viditeľní,“ poukázal Hájek.
„Na Troch kráľov o krok ďalej neznamená ponáhľať sa, ale myslieť dopredu. Pred jazdou je nevyhnutné dôkladne očistiť vozidlo od snehu a ľadu - všetky okná, spätné zrkadlá, svetlá aj evidenčné číslo vozidla. Jazda s obmedzeným výhľadom je nebezpečná a v rozpore so zákonom. Vyraziť s časovou rezervou znižuje stres a zvyšuje bezpečnosť na cestách,“ uviedol.
Zvýšené riziko poľadovice je pri mrazivom počasí najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a počas ranných či nočných hodín. Jazda v zime sa podľa neho nezaobíde bez zimných pneumatík.
„Polícia zároveň upozorňuje, aby vodiči nejazdili s minimálnou zásobou paliva. V zimných podmienkach sa spotreba zvyšuje, rovnako aj pri elektromobiloch. Dostatočná rezerva môže byť rozhodujúca v prípade kolón, nehôd alebo nečakaného zdržania,“ doplnil hovorca.
Upozornil aj na to, že denné svietenie nemusí aktuálne stačiť. Zimné obdobie je spojené aj s hmlou, so snežením či skorým stmievaním. „Používanie stretávacích svetiel je základným predpokladom, aby boli vodiči na cestách navzájom dobre viditeľní,“ poukázal Hájek.