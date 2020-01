Bratislava 11. januára (TASR) – Polícia vyzýva autodopravcov k dodržiavaniu dopravných predpisov. Ústavné právo na zhromažďovanie rešpektuje, avšak apeluje na dodržiavanie zákonov. Policajný prezident Milan Lučanský tvrdí, že polícia nemôže dovoliť, aby sa napríklad rodiaca žena nedostala do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.



"Polícia je tu na to, aby ochraňovala životy, zdravie a majetok občanov. Nemôžeme dovoliť, aby sa napríklad rodiaca žena nemala ako dostať do nemocnice, keď ju manžel vezie, pretože sú zablokované cesty,“ myslí si Lučanský, ktorý naráža na trvajúci štrajk autodopravcov.



V súvislosti s ním žiada vodičov, aby neblokovali cestnú premávku, pretože budú musieť pristúpiť k sankciám. Policajný prezident tiež povedal, že v prípade potreby pristúpia k odtiahnutiu vozidiel.



Lučanský sa tak pripojil k výzve predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ten žiada dopravcov, aby odišli z ciest a prešli k rokovaciemu stolu. Ich konanie považuje za vydieranie.



Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.) v Bratislave, Košiciach či na Orave. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia jeho nového správcu.